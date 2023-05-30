Появились кадры уничтожения беспилотника под Москвой

В сети появились кадры уничтожения одного из беспилотников в Московской области

В сети появились кадры уничтожения одного из беспилотников в Подмосковье. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На видеозаписи слышен громкий хлопок, затем в лесистой местности виден дым от взрыва.

Утром во вторник, 30 мая, Подмосковье атаковали дроны. Звуки взрывов слышали жители Одинцово, Немчиновки и Барвихи. Беспилотники также видели у Новой Риги. Как сообщил губернатор Андрей Воробьев, несколько дронов были сбиты на подлете к столице, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

