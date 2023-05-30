Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:39, 30 мая 2023Россия

Среди атаковавших Москву беспилотников заметили дроны новой модели

Shot: cреди атаковавших Москву беспилотников заметили дроны новой модели

Фото: Telegram-канал SHOT

Среди беспилотников, атаковавших Москву во вторник, 30 мая, заметили дроны новой модели. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Как пишут авторы поста, ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) не использовали эту модель. Она построена на аэродинамической схеме «утка». Кроме того, беспилотники оборудованы двигателями внутреннего сгорания на бензине, а внутрь корпуса заложены кумулятивные заряды КЗ-6.

О новых беспилотниках также сообщил Mash. Как пишет канал, один из них атаковал многоэтажку на Ленинском проспекте. Сейчас сотрудники экстренных служб собирают обломки дрона, а специалисты идентифицирую его модель.

Об атаке дронов на Москву стало известно утром 30 мая. В результате были повреждены три многоэтажных дома. Первый взрыв прогремел в Новомосковском округе на улице Атласова. Затем появилась информация о беспилотнике, врезавшемся в окно на 16-м этаже дома на Профсоюзной улице. Третий аппарат влетел в квартиру на 14-м этаже здания на Ленинском проспекте.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости
    Собянин подтвердил атаку беспилотников на Москву
    Киев стал меньше использовать иностранного вооружения в Донбассе
    Курс доллара превысил 81 рубль
    Собянин сообщил о двух обратившихся к медикам людях после атаки дронов в Москве
    В ЛНР рассказали о случаях дeзертирства украинских военных
    Среди атаковавших Москву беспилотников заметили дроны новой модели
    В России предложили упростить продажу ювелирных изделий через маркетплейсы
    Собянин поручил выяснить обстоятельства атаки беспилотников на Москву
    Названы ухудшающие сексуальное здоровье и либидо факторы
    Подсчитано число атаковавших Москву дронов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.