Среди атаковавших Москву беспилотников заметили дроны новой модели

Shot: cреди атаковавших Москву беспилотников заметили дроны новой модели

Среди беспилотников, атаковавших Москву во вторник, 30 мая, заметили дроны новой модели. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Как пишут авторы поста, ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) не использовали эту модель. Она построена на аэродинамической схеме «утка». Кроме того, беспилотники оборудованы двигателями внутреннего сгорания на бензине, а внутрь корпуса заложены кумулятивные заряды КЗ-6.

О новых беспилотниках также сообщил Mash. Как пишет канал, один из них атаковал многоэтажку на Ленинском проспекте. Сейчас сотрудники экстренных служб собирают обломки дрона, а специалисты идентифицирую его модель.

Об атаке дронов на Москву стало известно утром 30 мая. В результате были повреждены три многоэтажных дома. Первый взрыв прогремел в Новомосковском округе на улице Атласова. Затем появилась информация о беспилотнике, врезавшемся в окно на 16-м этаже дома на Профсоюзной улице. Третий аппарат влетел в квартиру на 14-м этаже здания на Ленинском проспекте.

