Организаторы «Ролан Гаррос» высказались о политических заявлениях Джоковича

Организаторы «Ролан Гаррос» не будут наказывать Джоковича за политические высказывания

Организаторы «Ролан Гаррос» прокомментировали ситуацию с политическими заявлениями сербского теннисиста Новака Джоковича во время матча первого круга турнира. Их слова приводит The Mirror.

«Федерация тенниса Франции не будет делать никаких заявлений или занимать какую-либо позицию по этому вопросу», — сказано в заявлении. Отмечается, что на турнирах Большого шлема нет правил относительно того, что игроки могут или не могут говорить. Таким образом, Джокович избежит наказания.

29 мая серб обыграл американца Александра Ковачевича (6:7, 6:2, 7:6 (7:1)) и после написал на камере фразу «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие». Позднее спортсмен заявил, что сделал бы это снова, несмотря на возможные санкции со стороны Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Джокович — 22-кратный победитель турниров «Большого шлема». Он является рекордсменом по числу недель во главе рейтинга ATP. На первом месте списка серб провел 378 недель.

Ситуация в Косово вновь обострилась в последние дни. 29 мая силы контингента НАТО в Косово и Метохии (KFOR) заблокировали подход к зданиям администраций на севере страны. Возле кордонов KFOR и специальных подразделений непризнанного Косово собрались люди, требующие пропустить их на работу и отвести полицию Приштины из зданий муниципалитета. Силы НАТО пропустили митингующих сербов, а косовская полиция распылила в их сторону слезоточивый газ.