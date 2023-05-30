Украинских военкомов сравнили с олигархами и богами

«Страна.ua»: украинских военкомов сравнили с олигархами из-за взяток от призывников

Сотрудники украинских военкоматов обогащаются за счет взяток от призывников-уклонистов. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на источник в вооруженных формированиях.

«На Западной Украине сейчас каждый военком практически миллиардер... В моем городе военком выпустил уже такое количество людей из Одессы и Харькова по справкам», — заявил собеседник издания, сравнив сотрудников военкоматов с олигархами и богами из-за их влияния.

По его словам, военкомы оформляют справки о непригодности на три месяца за 12 тысяч долларов для выезда за границу, а у каждого военного комиссара, предположил он, «лежит паспорт иностранца». При этом историй о взяточничестве становится все больше.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что за время мобилизации военные комиссары в крупных городах страны стали долларовыми миллионерами. Он назвал «сколотившими состояние» военкомов из Киева, Одессы, Днепра, Львова, Винницы, Ивано-Франковска, Луцка, Ровно, Тернополя и Закарпатья.

2 мая Верховная Рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию. Срок действия военного положения продлили с 20 мая до 18 августа 2023 года, то есть на 90 дней.