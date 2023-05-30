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10:40, 30 мая 2023Россия

Эксперт допустил прилет дронов на Москву со стороны Прибалтики

Эксперт Бабинцев: атаки дронов на Москву могли идти и со стороны Прибалтики, и Харькова

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Дроны, которые атаковали Москву, могли идти и со стороны Прибалтики, и со стороны Украины, например, Харькова, допустил генеральный директор ассоциации «Аэронекст» НТИ Глеб Бабинцев. Комментарий эксперта по ситуации приводит РИА Новости.

По мнению специалиста, прилеты легко организовать с территорий этих стран. «Атаки могут спокойно идти с территории Прибалтики — по прямой до нас всего 700 километров, это мелочь для небольшого самолета. С Украины, особенно от Харькова, тоже очень просто», — разъяснил Бабинцев.

Эксперт также обратил внимание на то, что «небольшой беспилотник самолетного типа с двигателем внутреннего сгорания и грузом 20-50 килограммов может спокойно пролететь 1,5-2 тысячи километров».

До этого Минобороны России прокомментировало атаку на Москву. По информации ведомства, три беспилотника, летевших к столице, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от своих целей.

Еще пять дронов сбили под Москвой с помощью комплекса «Панцирь-С», отметили в Минобороны. Всего, по данным ведомства, в атаках были задействованы восемь беспилотных аппаратов самолетного типа.

В Минобороны сочли произошедшее террористическим актом.

30 мая в результате налета беспилотников повреждения получили несколько расположенных в Москве зданий. Атаку подтвердил мэр столицы Сергей Собянин.

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    Анна Щербакова
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