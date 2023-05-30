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04:15, 30 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о пытках в двух РОВД Херсона за сотрудничество с Россией

РИА Новости: СБУ в двух РОВД Херсона пытает людей за сотрудничество с Россией

Служба безопасности Украины (СБУ) создала в двух райотделах Херсона — Днепровском и Комсомольском РОВД — пыточные камеры для расправы с людьми, сотрудничавшими с российскими властями во время нахождения города под контролем Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур со ссылкой на источник в Нацполиции Украины.

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    Марина Совина
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