Стало известно о пытках в двух РОВД Херсона за сотрудничество с Россией

РИА Новости: СБУ в двух РОВД Херсона пытает людей за сотрудничество с Россией

Служба безопасности Украины (СБУ) создала в двух райотделах Херсона — Днепровском и Комсомольском РОВД — пыточные камеры для расправы с людьми, сотрудничавшими с российскими властями во время нахождения города под контролем Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур со ссылкой на источник в Нацполиции Украины.