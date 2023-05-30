Нежелание Украины брать на себя ответственность за атаки на Москву объяснили

Депутат Журова: Киев не признает атаку БПЛА по Москве, так как это разжигание войны

Киев не признает, что стоит за атакой беспилотников по Москве и Московской области, так как это уже практически разжигание войны, полагает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Реакция Киева

Ранее власти Украины отказались брать на себя ответственность за пролеты беспилотников над столицей России. В частности, советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет «прямого отношения» к нападению.

«Наверное, они не комментируют, потому что это же уже достаточно серьезное разжигание практически уже войны. Если специальная военная операция (СВО) проходит на приграничной территории, тут уже атаки вглубь страны», — прокомментировала реакцию Украины парламентарий. Собеседница «Ленты.ру» также предположила, что частично непризнание Киевом атак беспилотников на Москву может быть связано со страхом потерять финансирование со стороны Запада.

Утренние пролеты беспилотников над столицей не несут никакого военно-стратегического характера, считает Журова. «Это же специально сделано для того, чтобы населению нашему продемонстрировать: бойтесь, мы здесь рядом. Это исключительно провокационные вещи, они не несут никакого военно-стратегического характера, они небольшое предупреждение исключительно, как любой теракт, чтобы боялись», — высказалась депутат.

Что произошло

Министерство обороны России подтвердило удары дронов. По данным ведомства, всего в атаке были задействованы восемь дронов. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от своих целей. Еще пять устройств были сбиты зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) «Панцирь-С» в Подмосковье.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате случившегося несколько зданий были повреждены. Беспилотники врезались в жилые дома на улицах Атласова, Профсоюзной, а также на Ленинском проспекте. Известно о двух пострадавших, госпитализация им не потребовалась.

Следственный комитет России возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье о терроризме, повреждении имущества и другим статьям УК РФ.