Стало известно о поражении в Киеве штаба с западными кураторами

Военкор Руденко заявил о ракетном ударе ВС России по штабу с западными кураторами в Киеве

Военкор Андрей Руденко сообщил, что Вооруженные силы России ракетным ударом по Киеву поразили штаб, в котором находились, в частности, западные кураторы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом репортер написал в своем Telegram-канале.

Он добавил, что это был второй похожий удар после уничтожения первого штаба в районе Львова при помощи ракет «Кинжал». «Второй раз мы попадаем в яблочко», — написал Руденко.

Ранее со слов представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игорь Конашенкова стало известно о поражении центральных пунктов принятия решений на Украине, в которых планировались удары по территории страны.

В марте 2023 года российские военные уничтожили командный пункт НАТО и ВСУ в окрестностях Львова, сорвав планы Киева по контрнаступлению. В бункере располагались высокопоставленные украинские военные, а также большое количество инструкторов и наемников из стран Североатлантического альянса.