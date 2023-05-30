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16:26, 30 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о поражении в Киеве штаба с западными кураторами

Военкор Руденко заявил о ракетном ударе ВС России по штабу с западными кураторами в Киеве
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Военкор Андрей Руденко сообщил, что Вооруженные силы России ракетным ударом по Киеву поразили штаб, в котором находились, в частности, западные кураторы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом репортер написал в своем Telegram-канале.

Он добавил, что это был второй похожий удар после уничтожения первого штаба в районе Львова при помощи ракет «Кинжал». «Второй раз мы попадаем в яблочко», — написал Руденко.

Ранее со слов представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игорь Конашенкова стало известно о поражении центральных пунктов принятия решений на Украине, в которых планировались удары по территории страны.

В марте 2023 года российские военные уничтожили командный пункт НАТО и ВСУ в окрестностях Львова, сорвав планы Киева по контрнаступлению. В бункере располагались высокопоставленные украинские военные, а также большое количество инструкторов и наемников из стран Североатлантического альянса.

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    Алевтина Запольская
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