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13:58, 30 мая 2023Мир

В России раскрыли реакцию на обвинения во вмешательстве в турецкие выборы

Посол РФ: Москва отреагировала спокойно на обвинения во вмешательстве в турецкие выборы
СюжетВыборы в Турции

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Москва не стала остро реагировать на заявления кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу о вмешательстве в выборы, потому что понимала, что участие в этой полемике может иметь негативные последствия. Реакцию Москвы на заявления турецкой оппозиции раскрыл посол России в Турции Алексей Ерхов, передает корреспондент «Ленты.ру».

Российский дипломат напомнил, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Кылычдароглу представить документальные доказательства вовлеченности России в выборы, но их не последовало. Ерхов отметил, что заявление Кылычдароглу вызвало бурную реакцию в турецком общество, но никто из его многочисленных собеседников в Турции не воспринял слова оппозиционного политика позитивно.

«Мы на них отреагировали спокойно и сдержанно, потому что имели основания полагать, что даже вовлеченность даже в полемику вокруг этого заявления могло привести к негативным последствиям. Даже сотрясение воздуха вокруг этого вопроса абсолютно контрпродуктивно», — отметил посол.

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В ходе предвыборной кампании Кылычдароглу обвинил Россию во вмешательстве в выборы и призвал Москву «убрать руки от турецкого государства». Затем политик назвал Эрдогана фальшивым лидером и заявил, что глава государства «ориентируется на Россию, в дверь которой он, склонившись, скребется».

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    Валентина Шварцман
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