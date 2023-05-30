В Белом доме высказались о поставках F-16 Турции

Белый дом: Байден не ставит условием поставок F-16 Турции принятие Швеции в НАТО

Администрация американского президента Джо Байдена не ставит условием поставок истребителей F-16 Турции принятие Швеции в НАТО, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, Вашингтон не требует от Анкары ратификации протоколов о вступлении Швеции в Организацию Североатлантического договора в обмен на поставки боевых самолетов. «Президент Байден уже давно ясно дал понять, что он поддерживает продажу F-16», — высказалась она.

Ранее стало известно, что Турция может отказаться от закупки американских F-16 и рассмотреть варианты замены, в том числе российскими истребителями.

В конце января Анкара обвинила Вашингтон в нарушении обязательств по поставкам истребителей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США не только не предоставили военную технику, но также не выплатили за нее приблизительно 1,4 миллиарда долларов. По словам Эрдогана, Турция всегда держит слово и ожидает того же от своих партнеров.