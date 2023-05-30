Обломки одного из атаковавших Москву беспилотников упали на территории школы

Baza: обломки беспилотника, атаковавшего Москву, упали на территории частной школы

Обломки одного из беспилотников, принимавших участие в атаке на Москву, упали на территории частной школы в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Уточняется, что беспилотный летательный аппарат упал около 6:30 утра на территорию частной школы в Одинцово. По данным канала, звуки взрыва услышали жители села Ромашково. Обломки разрушенного БПЛА нашел охранник школы. Позднее о находке сообщили в полицию.

30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В столице они попали в три жилых дома: на Профсоюзной улице, на улице Атласова в Новой Москве и на Ленинском проспекте. Мэр Сергей Собянин уточнял, что здания оказались повреждены, к медикам за помощью обратились два человека.

В свою очередь в Минобороны России назвали эту атаку террористической и заявили, что всего в ней было задействовано восемь беспилотников самолетного типа.