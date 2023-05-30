Эвакуированным из-за атаки дронов москвичам разрешили вернуться в свои дома

Собянин: эвакуированным из-за атаки дронов жителям Москвы разрешили вернуться в свои дома

Эвакуированным из-за атаки дронов москвичам разрешили вернуться в свои дома. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Градоначальник напомнил, что эвакуация граждан проводилась для беспрепятственной работы спецслужб. Первыми в квартиры смогут вернуться жители дома на Ленинском проспекте, разъяснил Собянин.

«Экстренными службами проведены все необходимые мероприятия по изучению обстоятельств поврежденных БПЛА зданий», — написал он.

Кроме того, мэр Москвы дал поручение профильным специалистам в короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях.

До этого Собянин заявил, что после атаки дронов на Москву два человека обратились за медицинской помощью. От госпитализации эти граждане отказались. В свою очередь агентство ТАСС рассказало, что жительница Новой Москвы получила осколочное ранение после того, как в дом на улице Атласова врезался беспилотник.