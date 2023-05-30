Швеция поделилась ожиданиями от нового пакета санкций против России

Шведский министр Росвалл ожидает, что 11 пакет санкций ЕС будет согласован к концу июня

Стокгольм надеется получить согласованный 11 пакет санкций Евросоюза против России к концу июня, когда состоится саммит ЕС. Ожиданиями поделилась министр по европейским делам Швеции Джессика Росвалл, сообщает РИА Новости.

По ее словам, в данный момент в качестве подготовки к саммиту 29-30 июня Швеция как председатель в Совете ЕС напряженно работает над подготовкой нового пакета санкций. «В настоящий момент работа продолжается, и я надеюсь получить его к саммиту в июне», — отметила министр.

Ранее стало известно, что ЕС составил проект нового пакета санкций против России. Глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что проект был передан странам-членам для согласования.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планы ЕС принять 11 пакет санкций «абсурдом, глупостью и безумием». Она заявила, что санкции Запада в отношении Москвы нелегитимны и незаконны.