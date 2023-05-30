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04:24, 30 мая 2023Наука и техника

Российские инженеры разработали новую линейку аэродромной техники

В Минобрнауки заявили, что российские инженеры представили три новые аэродромные машины

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Российские инженеры представили три аэродромные машины с комплектами навесного оборудования. Как отметили сами специалисты, новая техника будет отвечать за скоростную уборку искусственных покрытий аэропортов и аэродромов, очистку взлетной полосы, сообщили в пресс-службе Минобрнауки, передает РИА Новости.

Как уточняется, российская разработка обойдется на 20–25 процентов дешевле зарубежных аналогов. Разработчики объяснили, что спецтехника, которая поддерживает ВПП в исправном состоянии, требует обслуживания и ремонта. Из-за санкций нарушены привычные логистические цепочки, а новые механизмы только разрабатываются.

Так, инженеры Московского автомобильно-дорожного технического университета и Южно-Уральского государственного университета разработали подметально-продувочную, поливомоечную и плужно-щеточную машину с раздачей твердого реагента. Специалисты уточнили, что техника на 90 процентов состоит их отечественных запчастей.

Другая машина, подметально-продувочная, имеет дополнительную силовую установку и больший набор навесного оборудования. К самой продукции уже проявили интерес Узбекистан и Казахстан, также отметил Никитин.

В апреле сообщалось, что уральская компания «Беспилотные аппараты» разработала реактивный FPV дрон-камикадзе самолетного типа К-5. Как отмечали ученые, БПЛА оснащен искусственным интеллектом и компьютерным зрением, он работает в рамках тепловых сигнатур и в рамках образов.

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    Марина Совина
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