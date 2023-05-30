Украинский пауэрлифтер отказался пожать руку иранцу на чемпионате мира

Украинский пауэрлифтер Чупрынко отказался пожать руку иранцу на чемпионате мира в ЮАР

Украинец Иван Чупрынко отказался от рукопожатия с иранским соперником на чемпионате мира по пауэрлифтингу. Об этом сообщает ТАСС.

Во время церемонии награждения украинец, выигравший турнир в весовой категории до 74 килограммов, не стал пожимать руку Амиру Резе Месфорушу, занявшему третье место. Месфорушу дважды пытался поздравить победителя, но его жест был проигнорирован. При этом украинец пожал руку завоевавшему серебро южноафриканцу Марселю Ворстеру.

Чемпионат мира проходил с 20 по 27 мая в Сан-Сити (ЮАР). Российские спортсмены не принимали участия в турнире по решению Международной федерации пауэрлифтинга.

29 мая Верховная Рада Украины проголосовала за введение санкций против Ирана до 2073 года. На Западе Иран обвиняют в поставках России беспилотников для использования в спецоперации на Украине.

