Волкановски бросил вызов Макгрегору

Александр Волкановски предложил Конору Макгрегору подраться в легком весе

Австралийский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волкановски бросил вызов ирландцу Конору Макгрегору. Спортсмен высказался в Twitter.

«Давай сделаем это в легком весе, Конор», — предложил Волкановски. Ранее Макгрегор анонсировал возвращение в октагон после двухлетнего перерыва. Он планирует подраться с американцем Майклом Чендлером до конца 2023 года.

12 февраля Волкановски уступил российскому чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исламу Махачеву единогласным решением судей на турнире UFC 284. Ради этого поединка австралиец перешел из полулегкой весовой категории в легкий вес. Россиянин впервые защитил завоеванный в октябре 2022-го чемпионский пояс.

Макгрегор предыдущий поединок провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор. В профессиональной карьере он провел 28 боев, одержав 22 победы и потерпев 6 поражений. В активе Волкановски 25 побед и 2 поражения.