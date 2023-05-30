Раскрыты продажи игр серии «Ведьмак»

The Verge: продажи игр серии «Ведьмак» превысили 75 миллионов копий

Линейка тайтлов «Ведьмак» стала одной из самых успешных игровый серий. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты медиа сослались на раскрытый отчет CD Projekt RED, согласно которому видеогры серии «Ведьмак» разошлись тиражом 75 миллионов единиц. При этом только на актуальную часть «Ведьмак 3», которая вышла в 2015 году, пришлось 50 миллионов проданных копий.

По оценке специалистов, серия от польской студии CD Projekt RED является одной из крупнейших игровых франшиз всех времен. Журналисты медиа напомнили, что в апреле 2022 года стало известно, что продажи игры «Ведьмак 3» достигли 40 миллионов копий — то есть тайтл достиг отметки в 50 миллионов единиц за год.

В материале говорится, что крайне небольшое количество игровых серий достигло такого же успеха, что и «Ведьмак». В качестве примера авторы привели игры Mario Kart 8 Deluxe и Red Dead Redemption 2, каждая из которых превысила отметку в 50 миллионов проданных копий.

Осенью 2022 года CD Projekt RED представила ремейк оригинальной игры «Ведьмак». Подробности тайтла не раскрываются, однако известно, что игра будет создана с нуля на движке Unreal Engine 5.