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13:46, 31 мая 2023Мир

Лавров рассказал о скорой встрече Путина с одним из международных лидеров

Глава МИД Лавров: президент России Путин проведет встречу с коллегой из Мозамбика на ПМЭФ

Фото: Lehtikuva / Vesa Moilanen / Reuters

Президент России Владимир Путин и лидер Мозамбика Филипе Ньюси проведут встречу на полях Питерского международного экономического форума (ПМЭФ), последний приедет в Россию со своей делегацией. Об этом рассказал глава МИД Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Подробностей о готовящейся встрече министр не привел.

Ранее стало известно о еще одной возможной встрече Путина с одним из международных лидеров — президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как отмечало издание Hurriyet, Путин также может приехать к Эрдогану после его инаугурации, предварительно намеченной на 3 июня.

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    Виктория Кондратьева
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