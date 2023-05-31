Лавров рассказал о скорой встрече Путина с одним из международных лидеров

Глава МИД Лавров: президент России Путин проведет встречу с коллегой из Мозамбика на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин и лидер Мозамбика Филипе Ньюси проведут встречу на полях Питерского международного экономического форума (ПМЭФ), последний приедет в Россию со своей делегацией. Об этом рассказал глава МИД Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Подробностей о готовящейся встрече министр не привел.

Ранее стало известно о еще одной возможной встрече Путина с одним из международных лидеров — президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как отмечало издание Hurriyet, Путин также может приехать к Эрдогану после его инаугурации, предварительно намеченной на 3 июня.