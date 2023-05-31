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13:34, 31 мая 2023Мир

В Турции допустили скорый официальный визит Путина

ТАСС: Путин после инаугурации Эрдогана может посетить Турцию с официальным визитом
СюжетВыборы в Турции

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин может вскоре посетить Турцию. Такую возможность в разговоре с ТАСС допустил источник в Анкаре.

По его словам, официальный визит российского лидера может состояться после инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. «Если такой визит состоится, то главными темами их переговоров будут <…> [конфликт] на Украине и зерновая инициатива», — подчеркнул собеседник агентства, не уточнив других деталей.

Ранее о том, что Путин и Эрдоган в обозримом будущем могут провести двустороннюю встречу, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, эта тема обсуждалась во время звонка после победы Эрдогана на президентских выборах.

Эрдоган одержал победу на выборах по итогам второго тура, который прошел в Турции 28 мая. Позже стало известно, что инаугурация турецкого лидера может состояться 2 или 6 июня.

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    Полина Матюхина
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