В Кремле допустили встречу Путина и Эрдогана

Песков заявил о договоренности между Путиным и Эрдоганом провести двустороннюю встречу

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились о встрече, однако детали пока не уточнялись. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

По словам Пескова, лидеры двух стран допустили «в обозримой уже перспективе» возможность провести двустороннюю встречу. Решение об этом было озвучено во время звонка Путина Эрдогану после его победы в выборах.

«Где она будет и когда точно — это предстоит еще согласовать с учетом графиков двух президентов, но такое понимание, что мы к такой встрече уже готовимся, есть», — уточнил пресс-секретарь российского президента.

Ранее издание Hurriyet сообщало, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский планируют посетить Эрдогана после его инаугурации. Государственные лидеры нанесут визиты по отдельности. Отмечается, что в ходе встречи с Эрдоганом политики обсудят ход военного конфликта на Украине и реализацию зерновой сделки.