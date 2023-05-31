Бах оценил работу спортивных федераций по соблюдению рекомендаций МОК

Томас Бах заявил, что федерации применили на практике рекомендации МОК по допуску россиян

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил работу спортивных федераций по соблюдению рекомендаций по возвращению россиян на турниры. Его слова передает РИА Новости.

Бах назвал ситуацию вызовом для каждой международной федерации. «Но многие федерации доказали, что это возможно, организовали спортивные соревнования, в том числе чемпионаты мира, применив на практике рекомендации МОК и успешно проведя турниры», — заявил он.

Глава МОК добавил, что отдельные страны стараются разделить глобальное спортивное движение, поэтому очень важно сохранять единство. Он подчеркнул, что примером недопущения раскола является участие россиян и белорусов в международных стартах.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. После этого ряд федераций разрешили российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК.