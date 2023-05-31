Боливия призвала ООН работать над перемирием на Украине
ООН должна активно работать над перемирием на Украине, заявил президент Боливии Луис Арсе, пишет РИА Новости.
По словам политика, свою лепту в урегулирование ситуации могут внести и страны Южной Америки. «Жизненно важно, чтобы ООН без отдыха работала над прекращением огня между Россией и Украиной, и чтобы в НАТО перестали думать о своих планах экспансии», — призвал он.
Арсе добавил, что южноамериканские государства сталкиваются с последствиями кризиса, вызванного конфликтом в Восточной Европе. Он объяснил, что к конфликту привели «ненужные намерения НАТО расширить радиус своих действий».
Ранее газета Politico писала, что несмотря на большие усилия стран Запада, государства Латинской Америки не будут присоединяться к антироссийскому курсу и поддерживать Киев оружием и деньгами ради сохранения нейтралитета.