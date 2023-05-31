Боливия призвала ООН работать над перемирием на Украине

Президент Боливии Луис Арсе призвал ООН без отдыха работать над перемирием на Украине

ООН должна активно работать над перемирием на Украине, заявил президент Боливии Луис Арсе, пишет РИА Новости.

По словам политика, свою лепту в урегулирование ситуации могут внести и страны Южной Америки. «Жизненно важно, чтобы ООН без отдыха работала над прекращением огня между Россией и Украиной, и чтобы в НАТО перестали думать о своих планах экспансии», — призвал он.

Арсе добавил, что южноамериканские государства сталкиваются с последствиями кризиса, вызванного конфликтом в Восточной Европе. Он объяснил, что к конфликту привели «ненужные намерения НАТО расширить радиус своих действий».

Ранее газета Politico писала, что несмотря на большие усилия стран Запада, государства Латинской Америки не будут присоединяться к антироссийскому курсу и поддерживать Киев оружием и деньгами ради сохранения нейтралитета.