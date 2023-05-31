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13:18, 31 мая 2023Мир

Глава ЕК заявила об опасности прекращения огня на Украине

Глава ЕК фон дер Ляйен: прекращение огня на Украине может привести к заморозке конфликта

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Решение о прекращении огня на Украине может быть опасным, так как в результате конфликт может быть заморожен. На это, выступая на форуме по безопасности в Словакии, указала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает газета The National.

«Прекращение огня, в результате которого конфликт останется замороженным, не приведет к прочному миру. <…> Прекращение огня было бы нестабильным и дестабилизировало бы регион вдоль линии соприкосновения», — предупредила она.

Глава ЕК заявила, что в такой ситуации никто не будет вкладываться в восстановление Украины, а конфликт может вновь вспыхнуть в любой момент. Справедливым миром она назвала ситуацию, при которой Россия выведет свои войска и технику с территории республики.

Ранее к активной работе над перемирием на Украине призвал президент Боливии Луис Арсе. По его словам, необходимо, чтобы ООН работала над этим «без отдыха».

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    Варвара Кошечкина
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