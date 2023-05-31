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17:54, 31 мая 2023Экономика

На заводе Volkswagen в Калуге захотели начать сборку китайского седана

Autonews: на заводе Volkswagen в Калуге начнут собирать новый седан китайской фирмы Chery

Фото: Evgeniy Bondar / Shutterstock / Fotodom

Новый собственник завода Volkswagen в России и компания Chery обсуждают возможность сборки новых седанов китайского производителя, сообщает Autonews.ru.

Сборка китайских седанов на заводе в Калужской области должна начаться осенью — перед этим модель Omoda S5 покинет рынок, чтобы вернуться в Россию под новым брендом и по более низкой цене. По словам источника в компании, производитель из КНР изучает вопросы работы в стране и рассматривает сотрудничество с разными площадками, чтобы избежать финансовых рисков и попадания под вторичные санкции. Если российский партнер примет на себя все риски, Chery сможет поставлять машинокомплекты для крупноузловой сборки. Аналогичным образом концерн JAC поставляет детали для сборки «Москвичей».

Седан Omoda S5 близок по конструкции к Volkswagen Polo, который ранее выпускали на заводе в Калуге. Как отметил независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, автомобили похожи по размерам, сварочные и покрасочные работы для их выпуска схожи, поэтому перенастроить производство будет проще.

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В России переднеприводный Omoda S5 можно купить за 2,16 миллиона рублей. Автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, кожаным салоном, обогревом стекол и зеркал, круиз-контролем и другими опциями. При этом в Китае аналогичная модель стоит 800 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту. В том же сегменте с китайским седаном будут конкурировать Lada Vesta (ее стоимость составляет от 1,24 до 1,69 миллиона рублей) и BAIC U5 Plus, который выпускают в Калининграде (от 1,7 миллиона рублей).

О том, что Volkswagen Group продала российские активы местному инвестору стало известно 19 мая. Контроль над всеми дочерними предприятиями Volkswagen Group в стране, включая завод в Калуге, дистрибьюторский бизнес и сервисные центры, страховые и лизинговые подразделения, а также склады компании получило ООО «Арт Финанс», которого поддерживает дилер «Авилон». Правительство согласовало продажу бизнеса Volkswagen по цене до 125 миллионов евро. При этом в сделку не включили опцион на обратный выкуп.

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    Вячеслав Агапов
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