Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:23, 31 мая 2023Мир

В США заявили о гарантиях о неприменении F-16 для ударов по России

Белый дом: украинские военачальники пообещали не использовать F-16 для ударов по России

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Соединенные Штаты уверены, что Киев не будет использовать истребители F-16 для ударов по территории России. Об этом заявили в Белом доме, пишет Russia Today в Telegram-канале.

В американской администрации отметили, что соответствующие гарантии были даны Вашингтону не только президентом Украины Владимиром Зеленским, но также украинскими военачальниками.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что США выступают против использования переданного Украине вооружения в атаках на территории России.

21 мая президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон и его союзники обучат украинских пилотов работе с F-16. До этого помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан уточнил, что в предстоящие месяцы будет решено, кто и в каком количестве поставит Киеву эти истребители.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Ставшую причиной роста цен на газ в Европе утечку остановили
    Названа опасность примирительного секса для отношений
    В США заявили о гарантиях о неприменении F-16 для ударов по России
    Пентагон раскрыл объем военной помощи Киеву с начала спецоперации
    Вероятность изменения отношения к России при новом президенте Латвии оценили
    Стал известен новый контракт Смолова
    Земфира опровергла сообщения о французском гражданстве
    Мужчина решил пересечь Атлантику на метровой лодке и сдался в первый день
    Врач перечислила опасные последствия укуса клеща
    Непристойные танцы с российским подростком попали на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.