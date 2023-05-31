В США заявили о гарантиях о неприменении F-16 для ударов по России

Белый дом: украинские военачальники пообещали не использовать F-16 для ударов по России

Соединенные Штаты уверены, что Киев не будет использовать истребители F-16 для ударов по территории России. Об этом заявили в Белом доме, пишет Russia Today в Telegram-канале.

В американской администрации отметили, что соответствующие гарантии были даны Вашингтону не только президентом Украины Владимиром Зеленским, но также украинскими военачальниками.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что США выступают против использования переданного Украине вооружения в атаках на территории России.

21 мая президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон и его союзники обучат украинских пилотов работе с F-16. До этого помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан уточнил, что в предстоящие месяцы будет решено, кто и в каком количестве поставит Киеву эти истребители.