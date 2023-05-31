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16:13, 31 мая 2023Путешествия

Россиянам станет доступно больше авиарейсов за рубеж через Грузию

Georgian Airways расширила список транзитных рейсов из Москвы за рубеж

Фото: fifg / Shutterstock / Fotodom

Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways расширил список транзитных рейсов из Москвы через Тбилиси за границу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию.

Таким образом, россиянам станет доступно больше авиарейсов за рубеж. На сайте перевозчика говорится, что полеты из российской столицы транзитом через грузинскую также будут осуществляться в Саудовскую Аравию (Джуф, Даммам), Германию (Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне), Австрию (Грац), Италию (Неаполь), Нидерланды (Амстердам), Израиль (Тель-Авив) и во Францию (Нанси).

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При этом продажа билетов на многие из указанных направлений пока не началась.

Ранее в мае сообщалось, что Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы в Европу. Об этом рассказал основатель компании Тамаз Гаиашвили. По его словам, с 15 июня гражданам России станут доступны полеты в пять европейских городов с одной пересадкой. Отечественные туристы смогут улететь из Тбилиси в Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники.

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    Фариза Бацазова
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