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14:32, 31 мая 2023Мир

Германия назвала желаемую дату вступления Швеции в НАТО

Бербок назвала целью Германии вступление Швеции в НАТО до саммита альянса в июле

Фото: Florian Gaertner / PHOTOTHEK / Globallookpress.com

Целью правительства Германии в данный момент заключается во вступлении Швеции в НАТО до саммита альянса в июле. Желаемую дату назвала глава МИД ФРГ Анналена Бербок, сообщает ТАСС.

Бербок подчеркнула, что целью правительства Германии было и остается, чтобы на саммите в Вильнюсе за столом переговоров сидели 32 члена альянса. Она отметила, что присоединение Финляндии в качестве 31-го члена НАТО стало огромным шагом к укреплению Североатлантического альянса.

«Следующим логичным шагом должно стать вступление Швеции - как мы все вместе договорились на последнем саммите в Мадриде», — заявила дипломат.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. В ходе беседы американский политик заявил, что в США видят готовность Швеции вступить в НАТО.

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    Семен Александров
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