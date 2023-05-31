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15:38, 31 мая 2023Культура

Иосиф Пригожин посоветовал исполнителям налаживать контакты с властью

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артистам надо налаживать контакты с властью

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин посоветовал российским исполнителям налаживать контакты с властью. Об этом он сообщил в разговоре с телеканалом «360».

Музыкальный деятель посчитал, что артистам необходимо уважать свою страну, если они планируют продолжать в ней творческую деятельность. По его мнению, такие правила действуют во всем мире.

Если вы меня спросите, насколько интегрирована индустрия развлечений в крупную политику в мире, то я вам скажу: да, она интегрирована и всегда была. И когда говорят, что бизнес независим от власти в США, это абсолютная неправда. Потому что, если звезда зажигается, значит, это кому-то нужно

Иосиф Пригожинпродюсер

Пригожин признался, что выступает против использования ненормативной лексики в музыкальных композициях и публичном пространстве, особенно со стороны артисток. Он добавил, что у него шестеро детей и внуки, и ему бы не хотелось, чтобы их окружала «обстановка пошлости».

Продюсер поделился мнением, что молодые исполнители могут получить признание зрителя с помощью своего творчества, а не скандального образа жизни. «Надо понимать, где можно что-то делать, а где — нет. Настоящая толерантность — это когда ты уважаешь тех, кто тебя окружает», — заключил музыкальный деятель.

Ранее рэперша Инстасамка пообещала главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной поменять тексты своих песен, уменьшить в них количество матерных слов и перестать пропагандировать разврат.

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    Анастасия Астахова
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