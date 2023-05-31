В Польше обвинили Россию в провокациях на предстоящих выборах

Председатель правящей партии Польши обвинил Россию в провокациях на предстоящих выборах

Россия намерена устроить провокации на предстоящих выборах в Польше, в этом обвинил Москву председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский. Его слова приводит РИА Новости.

«Почти наверняка Россия проведет провокации перед выборами в Польше. Я уже много месяцев назад говорил, что наши политические оппоненты хотят предпринять провокации перед выборами. Русские — тоже», — сказал он.