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11:27, 31 мая 2023Мир

В Польше обвинили Россию в провокациях на предстоящих выборах

Председатель правящей партии Польши обвинил Россию в провокациях на предстоящих выборах

Фото: Omar Marques / Getty Images

Россия намерена устроить провокации на предстоящих выборах в Польше, в этом обвинил Москву председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский. Его слова приводит РИА Новости.

«Почти наверняка Россия проведет провокации перед выборами в Польше. Я уже много месяцев назад говорил, что наши политические оппоненты хотят предпринять провокации перед выборами. Русские — тоже», — сказал он.

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    Виктория Кондратьева
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