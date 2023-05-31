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07:56, 31 мая 2023Россия

Появились кадры последствий массированного удара из «Градов» по Шебекино

Губернатор Гладков показал кадры последствий массированного удара по Шебекино
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Telegram / vvgladkov

В сети появились кадры последствий массированного удара по Шебекино Белгородской области. Их публикует губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

На фотографиях видно, что из-за обстрела дотла сгорел автомобиль, рядом с ним находится воронка от снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ). Часть снарядов не разорвалась и упала на асфальте, также есть повреждения кровли и фасадов домов.

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В ночь на 31 марта Шебекино подверглось массированному обстрелу со стороны Украины из «Градов». Пострадали четыре человека, двоих из них доставили. в больницу. Известно, что в результате атаки полностью сгорел магазин, оказались повреждены школа и два административных здания.

На фоне регулярных обстрелов Шебекино Гладков заявил, что из приграничных районов — Шебекинского и Грайворонского округов — начнут вывозить детей. Губернатор сообщил, что постарается проводить временно покидающих регион несовершеннолетних.

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    Анастасия Шейкина
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