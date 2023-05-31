Россиян предостерегли от употребления кофе по утрам

Нутрициолог Ольга Панова: кофе натощак приводит к тревожности и болезням желудка

Кофе натощак приводит к проблемам со здоровьем, предупредила нутрициолог Ольга Панова. От употребления этого напитка по утрам она предостерегла в беседе с радио Sputnik.

Панова уточнила, что привычка начинать день с кофе может приводить к раздражению стенок желудка и скачку уровня кортизола в крови, который и без того высок по утрам. «Это нас бодрит, но те, кто постоянно так делают, всегда страдают определенной тревожностью, беспокойством. И дополнительно семимильными шагами идут к тому, чтобы заработать болезни желудка», — объяснила она.

Нутрициолог добавила, что по утрам следует сначала есть, а потом пить кофе. В этом случае уровень кортизола вырастет не так заметно, а стенки желудка будут менее подвержены раздражению.

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