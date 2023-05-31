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12:16, 31 мая 2023Спорт

В Косово призвали наказать Джоковича за политические заявления на «Ролан Гаррос»

НОК Косово призвал МОК наказать Джоковича за политические заявления на «Ролан Гаррос»

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент Национального олимпийского комитета Косово Исмет Красники призвал наказать сербского теннисиста Новака Джоковича за политические заявления на «Ролан Гаррос». Его слова приводятся на сайте организации.

Красники обратился к Международному олимпийскому комитету и Международной федерации тенниса с просьбой отреагировать на поступок спортсмена. «То, что произошло на Открытом чемпионате Франции, воспринимается как нарушение спортивных принципов и олимпийского духа, как нарушение олимпийской хартии», — заявил он и назвал поведение Джоковича недопустимым.

Ранее ситуацию прокомментировала министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. Она назвала заявление Джоковича воинственным и сочла его неуместным.

29 мая Джокович после победы над американцем Александром Ковачевичем в первом круге написал на камере фразу «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие». Позднее спортсмен заявил, что сделал бы это снова, несмотря на возможные санкции.

29 мая силы контингента НАТО в Косово и Метохии (KFOR) заблокировали подход к зданиям администраций на севере страны. Возле кордонов KFOR и специальных подразделений непризнанного Косово собрались люди, требующие пропустить их на работу и отвести полицию Приштины из зданий муниципалитета. Силы НАТО пропустили митингующих сербов, а косовская полиция распылила в их сторону слезоточивый газ.

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    Дарья Коршунова
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