В Косово призвали наказать Джоковича за политические заявления на «Ролан Гаррос»

НОК Косово призвал МОК наказать Джоковича за политические заявления на «Ролан Гаррос»

Президент Национального олимпийского комитета Косово Исмет Красники призвал наказать сербского теннисиста Новака Джоковича за политические заявления на «Ролан Гаррос». Его слова приводятся на сайте организации.

Красники обратился к Международному олимпийскому комитету и Международной федерации тенниса с просьбой отреагировать на поступок спортсмена. «То, что произошло на Открытом чемпионате Франции, воспринимается как нарушение спортивных принципов и олимпийского духа, как нарушение олимпийской хартии», — заявил он и назвал поведение Джоковича недопустимым.

Ранее ситуацию прокомментировала министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. Она назвала заявление Джоковича воинственным и сочла его неуместным.

29 мая Джокович после победы над американцем Александром Ковачевичем в первом круге написал на камере фразу «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие». Позднее спортсмен заявил, что сделал бы это снова, несмотря на возможные санкции.

29 мая силы контингента НАТО в Косово и Метохии (KFOR) заблокировали подход к зданиям администраций на севере страны. Возле кордонов KFOR и специальных подразделений непризнанного Косово собрались люди, требующие пропустить их на работу и отвести полицию Приштины из зданий муниципалитета. Силы НАТО пропустили митингующих сербов, а косовская полиция распылила в их сторону слезоточивый газ.