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15:05, 31 мая 2023Мир

Лавров обвинил Запад во лжи после реакции стран на атаки беспилотников на Москву

Лавров назвал ложью слова, что Запад не поощряет атаки на Россию

Фото: Сергей Петров / Globallookpress.com

Москва считает ложью заявления, что Запад не поощряет атаки на Россию, поскольку они продолжают наращивать поставки дальнобойного вооружения Киеву. В этом западные страны после их реакции на атаки беспилотников на Москву обвинил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Когда Запад поставляет все более и более дальнобойное вооружение украинскому режиму и при этом говорит, как бы оправдываясь, что мы не поощряем удары по собственно российской территории — это ложь», — заявил дипломат.

Ранее официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер прокомментировала атаку беспилотников на Москву. Она подчеркнула, что Вашингтон изучает обстоятельства произошедшего и не поддерживает никаких атак внутри России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил реакцию Вашингтона и Лондона на атаки дронов. По его словам, в Кремле услышали мнение западных стран, однако хотели бы увидеть осуждение с их стороны.

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    Семен Александров
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