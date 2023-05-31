Лавров обвинил Запад во лжи после реакции стран на атаки беспилотников на Москву

Лавров назвал ложью слова, что Запад не поощряет атаки на Россию

Москва считает ложью заявления, что Запад не поощряет атаки на Россию, поскольку они продолжают наращивать поставки дальнобойного вооружения Киеву. В этом западные страны после их реакции на атаки беспилотников на Москву обвинил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Когда Запад поставляет все более и более дальнобойное вооружение украинскому режиму и при этом говорит, как бы оправдываясь, что мы не поощряем удары по собственно российской территории — это ложь», — заявил дипломат.

Ранее официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер прокомментировала атаку беспилотников на Москву. Она подчеркнула, что Вашингтон изучает обстоятельства произошедшего и не поддерживает никаких атак внутри России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил реакцию Вашингтона и Лондона на атаки дронов. По его словам, в Кремле услышали мнение западных стран, однако хотели бы увидеть осуждение с их стороны.