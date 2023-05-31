Названа возможная причина отсутствия взрывов при попадании БПЛА в дома в Москве

«Ъ»: названы предварительные причины отсутствия взрывов во время атаки БПЛА в Москве

Взрывные устройства в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), атаковавших Москву, могли не сработать по двум причинам. Их в беседе с изданием «Коммерсантъ» озвучили эксперты, осмотревшие обломки дронов.

По словам специалистов, на отсутствие взрывов могла повлиять как работа средств радиоэлектронной борьбы, так и то, что жилые дома, в которые попали дроны, не являлись для них основными целями.

Из трех БПЛА, прилетевших в Москву утром 30 мая, взорвался только один — в Новой Москве. По мнению экспертов, взрывчатка в дроне могла не сдетонировать или взорваться не полностью. Яркая вспышка, попавшая на кадры очевидцев, могла быть воспламенением паров бензина в разбитом двигателе. На Ленинском проспекте и Профсоюзной улице, где также зафиксированы прилеты дронов, взрыва не было.

Как сообщает издание со ссылкой на данные Минобороны, БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, предполагается, что взрывные устройства в дронах не сработали, так как оказавшиеся на их пути дома были ложными целями, а беспилотники могли лететь на другие объекты.