Nintendo ушла из России

Компания Nintendo решила закрыть доступ к российской версии официального сайта

Подразделение Nintendo of Europe японской игровой корпорации Nintendo заявило, что было принято решение свернуть деятельность российского отделения. Об этом сообщается на сайте компании.

Nintendo продолжит выполнять имеющиеся обязательства перед клиентами, но отныне россияне не смогут создавать новые аккаунты. Также игрокам оставили возможность повторно загружать ранее купленные игры.

В 2022 году Nintendo приостановила поставки в Россию своей продукции — игровых консолей, таких как Nintendo Switch, и программного обеспечения. Отмечалось, что компания приняла такое решение из-за нарушения цепочек поставок и проблем с оплатой, которые возникли из-за антироссийских санкций, введенных после начала специальной операции на Украине. «В связи с этим, а также учитывая экономические прогнозы, компания Nintendo of Europe приняла решение свернуть деятельность своего российского отделения», — заявили в компании.

6 мая стало известно, что Nintendo намерена сохранять минимальное присутствие в России. «[Дочерняя] организация планирует, что режим минимальной деятельности будет действовать как минимум до конца 2025 года, в том числе из-за наличия у компании обязательств перед покупателями по гарантийному обслуживанию и ремонту товаров», — говорится в документе.