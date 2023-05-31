Силовики нашли обломки атаковавших Москву дронов

Полиция нашла в четырех поселках на западе Подмосковья обломки дронов, летевших на столицу

Правоохранительные органы нашли обломки дронов и снарядов после атаки на Москву. Об этом РБК сообщил источник в управлении МВД по Московской области.

Фрагменты беспилотников были обнаружены в четырех поселках на западе Подмосковья. Они отправлены на экспертизу.

Полицейские собрали обломки в поле у села Ильинское под Красногорском, у дома в коттеджном поселке «Павлово» в Истре, в дачных поселках «Новь» и «Ильинское» на Рублево-Успенском и Новорижском шоссе.

Утром 30 мая Москву атаковали беспилотники, повреждения получили три дома. Дроны врезались в многоэтажку в Новомосковском округе на улице Атласова, жилой дом на Профсоюзной улице, попав в окно квартиры на 16-м этаже, и дом на Ленинском проспекте. Мэр столицы Сергей Собянин позже рассказал, что за медицинской помощью обратились два человека, от госпитализации они отказались.

В Минобороны России сочли произошедшее террористическим актом. По информации ведомства, всего в атаке участвовали восемь беспилотников самолетного типа, все они были поражены. Три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотников были сбиты ЗРК «Панцирь-С» в Подмосковье.