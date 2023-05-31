Беспилотник упал в находящемся в 90 километрах от Украины белгородском СНТ

Shot: БПЛА упал в СНТ под Старым Осколом, находящемся в 90 км от украинской границы

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в садовом некоммерческом товариществе «Оазис» под Старым Осколом в Белгородской области. СНТ находится примерно в 90 километрах от границы с Украиной. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По сведениям издания, дрон обнаружили дачники. Он находился возле одного из жилых домов.

Эксперты уже начали осматривать находку. В результате случившегося никто не пострадал, разрушений на земле также нет.

До этого сообщалось, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила один беспилотник неподалеку от города Грайворон Белгородской области.

При происшествии никто не пострадал, разрушений также удалось избежать, отмечал Shot.

В ночь на 31 мая белгородский город Шебекино подвергся массированному обстрелу со стороны Украины из «Градов». Пострадали четыре человека, двоих из них госпитализировали.

В результате атаки полностью сгорел магазин, также повреждены школа и два административных здания.