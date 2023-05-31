Москва начала подготовку возвращения прорвавшейся в Белоруссию россиянки

Москва начала подготовку возвращения в РФ прорвавшейся из Польши в Белоруссию россиянки

Российское генеральное консульство в Бресте предприняло все необходимые действия для возвращения в РФ прорвавшейся из Польши в Белоруссию россиянки и ее троих детей. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в республике Алексей Маскалев, его слова опубликованы в Telegram-канале ведомства.

«Посольство внимательно следит за ситуацией с гражданами России в связи с инцидентом, произошедшим 30 мая во время прохождения польско-белорусской границы. (…) Коллеги из Генерального консульства России в Бресте оперативно среагировали. Консул забрал семью с белорусского погранпункта и отвез к родственникам, которые проживают в Бресте», — сказано в публикации.

По словам Маскалева, женщина и дети чувствуют себя хорошо, с ними в все в порядке. В настоящее время проводятся процедуры для возвращения россиян на родину, добавил он.

Ранее сообщалось, что россиянка с тремя детьми хотела попасть в Белоруссию и протаранила шлагбаум на границе Польши. Позднее стало известно, что женщину зовут Зулейхан. Как она рассказала, в течение последнего года россиянка жила с семьей в Польше и хотела вернуться в Чечню, однако выехать им не удавалось, пока все документы не были на руках.