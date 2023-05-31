Названа опасность примирительного секса для отношений

Психолог Дарья Суслова назвала примирительный секс опасным для отношений

Примирительный секс может быть опасным для отношений, так как многие с помощью него сглаживают проблемы вместо того, чтобы решать их. Клинический психолог Дарья Суслова в беседе с «Лентой.ру» назвала привычки, приводящие к ссорам и расставанию.

Врач объяснила, что некоторым людям с появлением любимого человека хочется делить с ним все — печали, радости, увлечения, друзей. Однако рано или поздно это начинает надоедать одному из партнеров. По ее словам, растворяться в партнере больше склонны женщины. «Многие мужчины решаются на развод, аргументируя его тем, что прежде яркая личность рядом с ним превратилась в человека фактически без интересов и друзей. Причем им невдомек, что таким способом любимая девушка пыталась продемонстрировать, насколько дороги ей эти отношения», — комментирует психолог.

Еще одна пагубная привычка — стремление думать и говорить за того, кто рядом, продолжила Суслова. Это проявляется, когда человек говорит за двоих, употребляя местоимение «мы». Она пояснила, что за этой привычкой может скрываться стремление мерить партнера по своей мерке, рассуждая о его взглядах на жизнь, отвечая за него на вопросы. «Это та самая анекдотичная ситуация, когда один в паре решает, какие фильмы, рестораны нравятся обоим», — иронично отметила психолог.

Иногда люди и вовсе проецируют на других свои комплексы по поводу внешности, веса или выбора одежды. Появляется привычка критиковать спутника жизни даже за попытки найти свой стиль или самовыражения. До поры до времени человек может не замечать, что навязывает другому свое мнение Дарья Суслова клинический психолог

Еще одной привычкой, которая грозит разрывом отношений, Суслова назвала избегание проблем или их отрицание. Психолог подчеркнула, что ни один из партнеров не обязан соглашаться с любым высказыванием или точкой зрения любимого человека. Однако выслушивать того, кто рядом, и обсуждать острые вопросы необходимо.

Неумение искренне прощать грозит ухудшением отношений в паре, предупредила специалистка. «Руководствуясь какими-то причинами, вы можете сказать любимому человеку, что простили его, но в глубине души продолжите испытывать боль и раз за разом возвращаться к неприятным воспоминаниям. От этого страдают оба: ваш партнер думает, что неприятный инцидент исчерпан, вы продолжаете прокручивать в голове болезненные события», — разъяснила Суслова.

Обиды будут накапливаться и со временем начнут напоминать о себе при каждом конфликте. Два-три подобных эпизода и даже искреннее желание выстроить конструктивный разговор о проблемах в паре превратится в обмен обвинениями. Если чувствуете, что слукавили и не смогли забыть причину обид, обсудите ее с партнером

Дарья Суслова клинический психолог

Психолог напомнила, что сравнивать партнера с другими людьми — плохая идея. По ее мнению, человеку может казаться, что подобными сравнениями реально мотивировать спутника жизни на перемены, но ничего, кроме злости, такие сравнения не вызывают.

Склонность критиковать партнера и сравнивать его с другими обижает и утомляет, даже когда у вас нет злого умысла. Если такая привычка стала постоянным спутником отношений, то можно говорить об эмоциональной манипуляции. Для здоровых отношений важно принимать любимого человека таким, какой он есть, а не пытаться переделать его Дарья Суслова клинический психолог

Опасно для отношений сглаживать острые углы с помощью секса, уверяет Суслова. «Секс после ссоры называют make-up sex. "Макияжный" он лишь потому, что скрывает проблемы, когда видимого решения для них нет. Разногласия никуда не исчезнут, а вот навыки вербального примирения и умения полноценно выстраивать диалог — да», — предупредила она. Психолог заключила, что ничего плохого в сексе нет, однако проблемы начинаются тогда, когда его используют вместо конструктивного обсуждения причин конфликта или их разбора на сеансе со специалистом.

Ранее тренер назвал факторы, снижающие либидо и ухудшающие отношения. Для поддержания сексуальной активности он посоветовал заниматься спортом.