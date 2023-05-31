Самбурская ответила на слухи о налоговой проверке

Настасья Самбурская заявила, что у нее нет проблем с налоговой на фоне слухов о проверке

Актриса и телеведущая Настасья Самбурская ответила на слухи о том, что деятельность ее ИП проверяет Федеральная налоговая служба (ФНС). В своем аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) она заявила, что ей нечего скрывать, и пожелала сотрудникам ФНС удачи.

По словам Самбурской, она не проводила никаких онлайн-марафонов и не использовала схему дробления бизнеса для ухода от налогов. Именно поэтому, как заверила артистка, у нее не может быть проблем с ФНС. «Естественно, налоговым органам нужно сейчас убедиться, то есть поднять все договоры, которые были. В общем, они сейчас все это делают радостно. Желаю им удачи, молодцы, делаете хорошую работу», — сказала она.

«Я просто жду, когда пройдет проверка, потом она закончится, в СИЗО я не собираюсь, теплые носки не готовлю (...). Просто взялись сейчас за топов. Всех по порядку будут шерстить. Ничего такого криминального не произошло. Все мы там будем, друзья-миллионники», — поиронизировала актриса.

Ранее в мае председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин пообещал, что ведомство проведет новые проверки в отношении популярных российских блогеров по подозрению в неуплате налогов. Незадолго до этого стало известно, что более российских 30 блогеров с многомиллионной аудиторией будут проверены на причастность к отмыванию денег и неуплате налогов.

Это произошло после того, как в отношении трех российских блогерш-миллионниц были возбуждены уголовные дела по делу о неуплате налогов. Так, Елену Блиновскую подозревают в уклонении от уплаты налогов на 918 миллионов рублей, Александру Митрошину — на более чем 120 миллионов рублей, а Валерию Чекалину, известную как Лерчек, — на более чем 310 миллионов рублей. Блиновскую и Чекалину также обвиняют в отмывании денежных средств.