Доля самолетов отечественного производства в России достигнет 15 процентов

Минпромторг: доля отечественных самолетов у российских авиакомпаний может вырасти до 15%

Доля российских самолетов у отечественных авиакомпаний может достигнуть 15 процентов. Об этом со ссылкой на материалы Минпромторга сообщает РИА Новости.

Также в ведомстве заявили о необходимости нарастить долю отечественных вертолетов в парке перевозчиков до 88 процентов. Для этого в Минпромторге предложили увеличить количество планируемой к поставке до 2030 года российской техники на треть от утвержденных летом 2022-го объемов.

Ранее начальник управления летной эксплуатации Росавиации Владимир Израилев пожаловался, что у центров обучения пилотов по всей России не хватает самолетов для подготовки специалистов. Около половины машин неисправны, а отремонтировать их сложно из-за санкций.

Из-за проблем с комплектующими парк самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ) у российских перевозчиков до 2030 года сократится более чем в пять раз — с нынешних 150 единиц до 28. Причина этому — использование российско-французских двигателей SaM-146, обслуживанием горячей части которых занимались французы. Заменить их на новый российский двигатель ПД-8, который должен появиться в 2024 году, в «Иркуте» не хотят из-за высокой цены.

Затруднения с импортозамещением испытывают не только производители запчастей: ранее использующие российские самолеты SSJ100 авиаперевозчики пожаловались на проблемы в отечественной системе навигации. У российских баз есть недостатки «в части полноты содержащейся в них аэронавигационной информации и периодических отказов», отметили пилоты.