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15:07, 31 мая 2023Культура

Актера сериала «Главный госпиталь» арестовали за пьяный сон в аэропорту

Актера сериала «Главный госпиталь» Тайлера Кристофера арестовали за пьяный сон в аэропорту

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Американского актера Тайлера Кристофера, известного по роли Николаса Кассадина в сериале «Главный госпиталь», арестовали из-за сна в нетрезвом виде в одном из аэропортов Калифорнии. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, полицейские обнаружили пьяного артиста спящим у одного из терминалов в пятницу, 26 мая. Когда Кассадина разбудили, он заявил, что пропустил свой рейс.

Сообщается, что актер был настолько выпившим, что не мог стоять на ногах. В результате правоохранительные органы надели на артиста наручники, вывели из аэропорта и повезли в участок. Позже Кассадина отпустили домой, назначив дату судебного заседания по делу о нахождении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Джейд Джаггер, дочь вокалиста британской рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера, задержали после нападения на полицейского в нетрезвом виде.

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    Анастасия Астахова
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