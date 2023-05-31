В Севастополе объяснили громкие звуки

Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки учебными стрельбами в Нахимовском училище

Громкие звуки в Севастополе являются результатом учебных стрельб, которые идут в Нахимовском училище. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Громкие звуки — это в тире Нахимовского училища идут учебные стрельбы», — пояснил градоначальник.

Также Развожаев уточнил, что на данный момент в городе все спокойно, и призвал доверять информации только из официальных источников.

Жители Севастополя регулярно сообщают о громких звуках, однако зачастую это оказывается тренировка расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Так, 2 мая Развожаев сообщил, что кроме учений флота также была проведена тренировка систем противовоздушной обороны. 18 мая градоначальник также объяснил громкие звуки тренировкой расчетов ППДО.

В приграничных регионах России — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.