В Кремле высказались об участии Путина в июльском саммите ШОС

Представитель Кремля Песков: прорабатываются разные варианты участия Путина в саммите ШОС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о проработке разных вариантов участия президента России Владимира Путина в июльском саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом пишет «Интерфакс»

«В любом случае Россия будет представлена на должном уровне», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее источники The Hindu заявляли, что Путин и другие главы стран-членов ШОС примут участие в саммите онлайн. По словам собеседников издания, Индия могла отказаться от присутствия лидеров на мероприятии из-за «трудностей с расписанием». Кроме того, утверждалось, что правительство страны не получило окончательного подтверждения о своем присутствии от ряда политиков.

23-й саммит Совета глав государств ШОС пройдет 4 июля 2023 года под председательством Индии. Мероприятие планируется в виртуальном формате. На него приглашены все страны-члены организации: Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.