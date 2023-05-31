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12:56, 31 мая 2023Мир

В Кремле высказались об участии Путина в июльском саммите ШОС

Представитель Кремля Песков: прорабатываются разные варианты участия Путина в саммите ШОС

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о проработке разных вариантов участия президента России Владимира Путина в июльском саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом пишет «Интерфакс»

«В любом случае Россия будет представлена на должном уровне», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее источники The Hindu заявляли, что Путин и другие главы стран-членов ШОС примут участие в саммите онлайн. По словам собеседников издания, Индия могла отказаться от присутствия лидеров на мероприятии из-за «трудностей с расписанием». Кроме того, утверждалось, что правительство страны не получило окончательного подтверждения о своем присутствии от ряда политиков.

23-й саммит Совета глав государств ШОС пройдет 4 июля 2023 года под председательством Индии. Мероприятие планируется в виртуальном формате. На него приглашены все страны-члены организации: Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

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    Варвара Кошечкина
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