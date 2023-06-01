Обвиняемой в убийстве военкора Татарского продлилии арест

РБК: обвиняемой в убийстве военкора Татарского Треповой продлили арест до 2 сентября

Обвиняемой в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, Дарье Треповой продлили арест до 2 сентября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

«В удовлетворении ходатайств стороны защиты и обвиняемой об изменении в отношении Треповой меры пресечения на иную, не связанную с заключением под стражу, отказано», — заявили в суде.

Ранее суд арестовал девушку до 2 июня. Ей предъявили обвинение по статьям о теракте и незаконном ношении взрывчатых устройств.

2 апреля на встрече с военкором Владленом Татарским Трепова передала ему статуэтку, в которой была взрывчатка. В результате взрыва погиб Татарский, 32 человека пострадали.