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12:59, 1 июня 2023Спорт

Дзюба назвал количество прочитанных за последние три года книг

Артем Дзюба заявил, что за последние три года прочитал около 20 книг

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба назвал количество книг, которые он прочитал за последние три года. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По словам игрока, их около 20. «Хочу составить список книг и читать то, что мне реально интересно. Вот есть роман "Атлант расправил плечи", которым все гордятся, а я не смог его прочитать — для меня это говнище полнейшее», — заявил футболист.

25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой. Новое соглашение с 34-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации на год. По информации журналиста Ивана Карпова, футболисту будут платить 120 миллионов рублей в год.

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля. В сезоне-2022/2023 он провел в составе команды 12 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять голевых передач.

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    Алексей Гусев
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