Младенцы-мальчики оказались более разговорчивы в первый год жизни

Мальчики-младенцы оказались разговорчивее девочек на десять процентов в первый год жизни

Американские ученые из Университета Мемфиса обнаружили, что младенцы-мальчики более разговорчивы в первый год жизни. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале iScience.

Существует убеждение, что женщины лучше могут овладевать языком, чем мужчины. Однако данные нового исследования это опровергают, показывая, что младенцы мужского пола имеют большее преимущество в этом навыке практически сразу после рождения. Для этого специалисты изучили 450 тысяч часов записей звуков 5899 младенцев. Затем записи были автоматически проанализированы для подсчета высказываний младенцев в течение первых двух лет жизни.

Оказалось, что мальчики в первый год произносили на десять процентов больше слов, чем девочки. На втором году разница изменилась в обратную сторону: младенцы женского пола издавали примерно на семь процентов больше звуков, чем мальчики. Авторы предполагают, что это происходит потому, что мальчики по статистике имели меньшую выживаемость в первый год, чем девочки. Возможно, что это привело к повышенной выработке голосовых сигналов, чтобы больше обращать на себя внимание. А ко второму году показатели выживаемости вырастают как у мальчиков, так и у девочек, поэтому необходимость в специальных навыках отпадает.

Выводы работы согласовываются с данными предыдущих исследований. Однако все еще необходимо продолжить изучение этого направления, чтобы определить, как лица, осуществляющие уход за ребенком, реагируют на звуки младенцев.