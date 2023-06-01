Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:58, 1 июня 2023Наука и техника

Младенцы-мальчики оказались более разговорчивы в первый год жизни

Мальчики-младенцы оказались разговорчивее девочек на десять процентов в первый год жизни

Фото: Kelly Sikkema / Reuters

Американские ученые из Университета Мемфиса обнаружили, что младенцы-мальчики более разговорчивы в первый год жизни. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале iScience.

Существует убеждение, что женщины лучше могут овладевать языком, чем мужчины. Однако данные нового исследования это опровергают, показывая, что младенцы мужского пола имеют большее преимущество в этом навыке практически сразу после рождения. Для этого специалисты изучили 450 тысяч часов записей звуков 5899 младенцев. Затем записи были автоматически проанализированы для подсчета высказываний младенцев в течение первых двух лет жизни.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Оказалось, что мальчики в первый год произносили на десять процентов больше слов, чем девочки. На втором году разница изменилась в обратную сторону: младенцы женского пола издавали примерно на семь процентов больше звуков, чем мальчики. Авторы предполагают, что это происходит потому, что мальчики по статистике имели меньшую выживаемость в первый год, чем девочки. Возможно, что это привело к повышенной выработке голосовых сигналов, чтобы больше обращать на себя внимание. А ко второму году показатели выживаемости вырастают как у мальчиков, так и у девочек, поэтому необходимость в специальных навыках отпадает.

Выводы работы согласовываются с данными предыдущих исследований. Однако все еще необходимо продолжить изучение этого направления, чтобы определить, как лица, осуществляющие уход за ребенком, реагируют на звуки младенцев.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Елена Апазиди
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны заявило о попытке вторжения ВСУ на территорию России
    В России оценили идею Украины провести мировой саммит
    Американский канал выдал кадры обрушения дома в США за атаку дронами Москвы
    Армия Судана взорвала печатный станок своих противников
    Директор «Ленкома» опроверг информацию о снятии Панфилова с ИВЛ
    Виктория Боня поделилась воспоминаниями о переезде из России в Монако
    Олимпийский чемпион рассказал о помогших завоевать золото трусах
    Российские войска поразили два украинских командно-наблюдательных пункта
    Препарат от ожирения оказался эффективен для борьбы с никотиновой зависимостью
    Сырский признал остановку фланговых атак под Артемовском
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.