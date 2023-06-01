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16:52, 1 июня 2023Спорт

«Барселона» оказалась под угрозой отстранения от еврокубков

Два инспектора УЕФА призвали отстранить «Барселону» от еврокубков на один сезон

Фото: Albert Gea / Reuters

«Барселона» оказалась под угрозой отстранения от еврокубков. Об этом сообщает ABC.

Два инспектора Cоюза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) призвали отстранить испанскую команду на один сезон от участия в еврокубках «по делу Негрейры». Отмечается, что президент УЕФА Александер Чеферин ознакомился с предоставленными документами и думает о дальнейших действиях в отношении клуба.

Как сообщает источник, против клуба может быть открыто дело в суде, либо команда может быть исключена из Лиги чемпионов на один год.

23 марта УЕФА начал расследование в отношении «Барселоны» по поводу коррупционной составляющей в отношениях клуба и президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Энрикеса Негрейры. Руководство сине-гранатовых якобы перевело ему 1,4 миллиона евро с 2016 по 2018 год за консультационные услуги. Если факт коррупции будет доказан, то Международная федерация футбола может понизить клуб в дивизионе и лишить титулов.

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