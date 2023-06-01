Два инспектора УЕФА призвали отстранить «Барселону» от еврокубков на один сезон

«Барселона» оказалась под угрозой отстранения от еврокубков. Об этом сообщает ABC.

Два инспектора Cоюза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) призвали отстранить испанскую команду на один сезон от участия в еврокубках «по делу Негрейры». Отмечается, что президент УЕФА Александер Чеферин ознакомился с предоставленными документами и думает о дальнейших действиях в отношении клуба.

Как сообщает источник, против клуба может быть открыто дело в суде, либо команда может быть исключена из Лиги чемпионов на один год.

23 марта УЕФА начал расследование в отношении «Барселоны» по поводу коррупционной составляющей в отношениях клуба и президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Энрикеса Негрейры. Руководство сине-гранатовых якобы перевело ему 1,4 миллиона евро с 2016 по 2018 год за консультационные услуги. Если факт коррупции будет доказан, то Международная федерация футбола может понизить клуб в дивизионе и лишить титулов.