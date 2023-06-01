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15:24, 1 июня 2023Экономика

Электромобили «Атом» захотели собирать на площадке «Москвича»

Гендиректор «КамАЗа»: мы рассматриваем сборку электромобилей «Атом» на заводе «Москвич»

Фото: Пресс-служба «Атом»

На базе завода «Москвич» в Москве захотели организовать сборку электромобилей «Атом». Об этом заявил гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин, его слова приводит «Интерфакс».

По словам Когогина, предприятие рассматривает площадку, ранее принадлежавшую компании Renault, чтобы загрузить промышленные мощности «Москвича». После ухода французского производителя с рынка «КамАЗ» стал технологическим партнером столичного завода.

Согласно тендерной документации структур «Росатома», автомобили «Атом» представляют собой аналоги известных брендов. Линейка электрокаров будет состоять из четырех моделей: одноместной Delivery, аналогами которой являются Lada Largus, Peugeot Partner и Citroen Berlingo, двухместной Duo (ее аналоги — VW id3, BMW i3 и Mini Cooper), четырехместной Taxi (VW id3, BYD D1) и пятиместной Family (VW id3, BMW i3, Honda e/Neta U).

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Электрокары собираются оснастить передним приводом и аккумуляторами, которые обеспечат пробег в 500 километров на одном заряде. Они смогут развивать скорость до 170 километров в час. Ожидается, что производство начнется в декабре 2024 года, предприятие намерено выпускать 75 тысяч электромобилей в год.

Ранее генеральный директор завода «Москвич» Дмитрий Пронин пообещал выпустить к 2025 году первый полностью российский электромобиль. Для этого завод разрабатывает универсальную платформу, которая включает отечественную компонентную базу: электродвигатель, батареи и редуктор. Компания собирается добиться стопроцентной локализации сборки, для этого создадут пул производителей автомобильных компонентов.

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    Вячеслав Агапов
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