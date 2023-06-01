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20:30, 1 июня 2023Россия

Минобороны показало кадры ударов по атакующим Шебекино украинским военным

Минобороны опубликовало кадры ударов по атакующим Шебекино украинским военным

Минобороны показало кадры ударов по украинским военнослужащим, предпринявшим попытку атаки по городу Шебекино Белгородской области. Видео ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

На записи видно работу российской артиллерии и удары снарядов по позициям противника.

Как сообщили в Минобороны, утром 1 июня украинские войска силами нескольких вооруженных групп предприняли попытку провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области. В результате действий российских военных противник не пересек государственную границу и был остановлен на территории Украины.

Ранее ведомство сообщало, что российские войска отразили три атаки на территорию Белгородской области со стороны Украины. В результате противник был отброшен действиями армейской авиации Западного военного округа (ЗВО), тяжелых огнеметных систем, а также ракетных войск и артиллерии.

Утром 1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут непрекращающийся массированный обстрел Шебекино. Он также заявил, что противник использовал в атаке реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град». По последнем данным, при обстреле города пострадали 11 россиян.

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    Константин Лысяков
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